راصد جوي يتوقع هطولا ثلجياً طوال الأسبوع المقبل على المناطق الجبلية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، ان تتساقط الثلوج على المناطق الجبلية في اقليم كوردستان طوال أيام الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الثلوج ستكون حاضرة مساء السبت وصباح الاحد في مركز مدينة السليمانية يصاحبها أجواء شديدة البرودة، مع استمرار فرص الأمطار طوال الأسبوع والثلوج على الجبال كذلك.

ونشر خبير التنبؤات الجوية رسما بيانيناً لحالة الطقس في الإقليم: