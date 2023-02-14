راصد جوي يتوقع حدوث فيضانات في إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي شالاو هدايت، يوم الثلاثاء، من حدوث فيضانات في الأشهر الثلاثة المقبلة من هذا العام بإقليم كوردستان، فيما توقع أن تكون تلك الفيضانات أعلى قرابة ثلاثة أضعاف من العام الماضي، حث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كوارث طبيعية.

وقال هدايت في بيان اليوم، إنه "خلال شهر آذار، ونيسان، وأيار من هذا العام هناك احتمالية أن تجتاح الفيضانات تلك المناطق المعرضة لخطرها خاصة (كرميان، وكركوك، وأربيل، وسهول قضاء كويسنجق، وطق طق) جراء الضغط المرتفع شبه المداري يكون مصدره الرئيسي المحيط الأطلسي، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على منطقتنا، لذا يتعين من الآن وصاعداً اتخاذ الاستعدادات كافة لذلك الحين وخاصة في فصل الربيع".

وأوضح أن ذلك الضغط المداري سيكون أكثر تأثيراً على المنطقة يصاحبه طقس بارد وتراكم في السحب، وبحسب موقع (Supercell) لحالة الطقس فإنه في الوقت ذاته فإن البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر سيرسلان عواصف قوية بتصنيف درجتين أولى وثانية، و يؤثران بشكل مباشر على المنطقة"، مردفا بالقول إنه، "مع اندماج الموجة القادمة كلا البحرين فإنه في معظم الوقت ستكون هناك عواصف قوية يصاحبها أمطار تجتاح المنطقة بأكملها".

وتابع بالقول إنه "بسبب زيادة الضغط المداري هذا العام بالمقارنة مع العامين الماضيين، وتغير الحالة المطرية جراء اضطراب المناخ فإن الأمطار ستكون غزيرة في الأشهر المقبلة، وسيزداد خطر الفيضانات من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف نسبة مع العام الماضي".