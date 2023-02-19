راصد جوي يتوقع تخطي إقليم كوردستان مخاطر الجفاف هذا العام

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الأحد، هطول أمطار غزيرة خلال فصل الربيع المقبل في إقليم كوردستان يمكنه من تجاوز مخاطر حصول جفاف مثل ما حدث في الأعوام القليلة السابقة.

ويتوقع جبار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يرتفع في شهر آذار/مارس معدل هطول الأمطار في إقليم كوردستان العراق وإيران وسوريا أعلى قليلا من المعدلات العادية.

ومن المتوقع أن يكون متوسط درجة الحرارة في إقليم كوردستان في المستوى الطبيعي، بحسب خبير الأرصاد الجوية.

وقال: "بالنسبة لشهر نيسان/ أبريل، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار ، وهو أمر يبعث على السرور"، مضيفا أنه "من المحتمل وصول هطول الأمطار هذا العام في معظم المنطقة إلى مستوى كاف وقياسي في شهري آذار ونيسان مما يؤدي إلى تجاوز مخاطر الجفاف".