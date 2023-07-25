راصد جوي يتوقع اجتياح موجة حر "قوية" لإقليم كوردستان والمنطقة مطلع شهر آب

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الثلاثاء، أن تكون درجات الحرارة في شهر آب المقبل أعلى بكثير من شهر تموز الجاري، وأن تصل في بعض مناطق إقليم كوردستان إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وذكر جبار في مدونة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بحسب تغيرات حالة الطقس فإنه من المتوقع أن يكون شهر آب المقبل مقارنة بهذا الشهر أكثر إرتفاعاً بدرجات الحرارة.

وأوضح أنه في مطلع الشهر المقبل هناك إحتمالية أن تتعرض المنطقة إلى موجة حر قوية ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية فأكثر في حدود إدارة منطقة (كرميان).

كما أشار جبار، إلى أن المنطقة لم تتأثر بموجة حر قوية جدا لغاية الآن، وفصل الصيف الحالي كان أفضل مقارنة بالسنوات السابقة على الرغم من أن درجات الحرارة العالمية قد ارتفعت بشكل كبير على اليابسة، خاصة خلال هذه الفترة في شمال شرق المحيط الأطلسي والشرق الأوسط وغرب البحر الأبيض المتوسط.

وتابع بالقول إنه، سيؤثر ذلك على موسم الأمطار هذا العام في دول المنطقة، حيث يكون مستوى سطح البحر دافئا، ويصبح الضغط أقوى وأعمق، وبالتالي تزداد الأمواج القوية وحدوث الفيضانات، مع تكرار الطقس المتطرف في الأجواء أكثر من أي وقت مضى.