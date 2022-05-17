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راصد جوي: موجة جديدة من الغبار تجتاح إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-17T06:47:54+0000
راصد جوي: موجة جديدة من الغبار تجتاح إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ ذكر خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، أن موجة الغبار ستتلاشى اليوم الثلاثاء وترتفع معها درجات الحرارة إلا أن هناك إحتمال أن تحدث عاصفة ترابية أخرى في أجزاء مختلفة من إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.

وقال جبار في بيان اليوم، انه غداً الأربعاء ستكون سماء الإقليم صافية في الغالب يصاحبها غيوم قليلة مع ارتفاع درجات الحرارة من درجة إلى درجتين مئويتين.

وأشار إلى إستمرار ارتفاع مستويات الحرارة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء ولغاية بداية الأسبوع المقبل، إلا أن الطقس سيتأثر بكتلة هوائية باردة ليلة السبت على الأحد من الأسبوع المقبل تتراجع معها درجات الحرارة.

كما توقع جبار إمكانية سيطرة موجة جديدة من الغبار على المنطقة مرة أخرى نتيجة استمرار تأثير المنخفض الجوي البارد منذ نهاية الشهر الماضي على طقس منطقتنا، وجراء ذلك هناك عدم استقرار كبير في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

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