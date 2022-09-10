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راصد جوي: تيار هوائي بارد يجتاح إقليم كوردستان في العشرة الأواخر من هذا الشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-10T17:25:38+0000
راصد جوي: تيار هوائي بارد يجتاح إقليم كوردستان في العشرة الأواخر من هذا الشهر

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم السبت، أن يجتاح تيار هوائية بارد أجزاء مختلفة في إقليم كوردستان في العشرة الأواخر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وينخفض معه مستوى درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال جبار في بيان اليوم، إنه "فضلا عن أن يجتاح تيار هوائي بارد منطقتنا في منتصف الشهر الجاري فإن درجات الحرارة ستنخفض معه بشكل كبير في مناطق إدارة (كرميان) إلى مستوى 40 درجة مئوية"، مشيرا إلى أن المنطقة ستتأثر بتيار هوائي بارد آخر خلال العشرة الأواخر من هذا الشهر.

وأضاف أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ستؤدي إلى مرحلة أفضل في إنخفاض درجات الحرارة في المنطقة بأسرها وبلدان تركيا والعراق وسوريا".

وتابع جبار بالقول إنه "طبقا للتوقعات الأولية فإنه اعتباراً أوائل من شهر تشرين الأول/أكتوبر ولغاية منتصف الشهر ذاته فإن معدلات درجات الحرارة ستبقى عند المستوى الطبيعي مع احتمال استمرار البرودة في منطقتنا".

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