رابط مباشر.. اعلان نتائج امتحانات الصف 12 الاعدادي في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الاثنين نتائج امتحانات الصف 12 الاعدادي.

وقال وزير تربية الاقليم آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "العملية الامتحانية في اقليم كوردستان انتهت بنجاح حيث كان للقوات الامنية والشرطة دور بارز في إنجاح هذه العملية".

واضاف ان "النتائج ستكون متاحة عبر رابط تنشره الوزارة يمكن للطلاب زيارته ومعرفة نتائجهم".

وبحسب الوزارة فان 117 ألفا و 364 طالبا شاركوا في الامتحانات النهائية للصف الثانية عشر الاعدادي في الإقليم.

رابط النتائج