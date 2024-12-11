رابطة للبيشمركة تدعو لفتح معبر "سيمالكا" لإيصال المساعدات للكورد في سوريا

شفق نيوز/ دعا جميل هورامي، رئيس رابطة البيشمركة القدامى، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كوردستان إلى فتح معبر سيمالكا الحدودي لتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في "روز آفا" بكوردستان سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، حيث أكد هورامي أن منطقة روجآفا تعيش وضعاً إنسانياً كارثياً بسبب نقص الأدوية وانتشار الإصابات بين السكان، مشيراً إلى أن معبر سيمالكا هو المنفذ الوحيد لتلك المنطقة المحاصرة.

وطالب هورامي حكومة الإقليم بفتح هذا المعبر للسماح للجهات الخيرية بتقديم الدعم الإنساني وإرسال المساعدات. وفي حال وجود مصابين يحتاجون للعلاج، يجب نقلهم إلى هنا لتلقي العلاج اللازم.

وتطرق هورامي إلى المخاطر التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن القوى التي احتلت عفرين، والبالغ عددها 23 مجموعة، تعمل تحت مظلة هيئة تحرير الشام، مضيفاً أن تلك التحديات تتطلب استجابة سريعة وجادة.

كما استعرض رئيس رابطة البيشمركة القدامى سلسلة زياراته للأحزاب السياسية بين عامي 2021 و2022، حيث التقى برؤساء ومسؤولي الأحزاب في محاولة لتوحيد الجهود وتشكيل مجلس سياسي لمناقشة التطورات والأزمات التي تواجه المنطقة.

وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ تلك المقترحات، داعياً البرلمان الجديد لاقليم كوردستان إلى الانعقاد سريعاً و اختيار رئاسة جديدة.

وتعاني منطقة روز آفا (كوردستان سوريا) من حصار اقتصادي خانق منذ سنوات، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتدهور الوضع الإنساني بشكل عام.

ومعبر سيمالكا يُعدّ المنفذ الوحيد الذي يربط المنطقة بإقليم كوردستان، وقد أُغلق لأسباب سياسية وأمنية.