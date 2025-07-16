جمعية صناعة النفط في كوردستان تعلق الانتاج بسبب الهجمات على المنشآت

شفق نيوز- أربيل

أعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (ابيكور)، يوم الأربعاء، عن تعليق الإنتاج النفطي بسبب الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية في الإقليم.

وقالت الجمعية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميعة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR) تعلن عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت مواقع إنتاج النفط التابعة لشركات أعضاء الجمعية، وذلك يومي 15 و16 تموز/ يوليو الجاري".

وأضافت أن "هذه الهجمات شكّلت تهديداً مباشراً لحياة وسلامة العاملين، سواء من الكوادر العراقية أو الموظفين الأجانب من جنسيات مختلفة، كما تسببت بأضرار في عدد من المنشآت"، مبينة أن "المشغلين بدأوا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمرافق الإنتاج والمنشآت الحقلية، فيما أعلنت غالبية الشركات الأعضاء في الجمعية، بما فيها تلك التي لم تكن مستهدفة، عن إيقاف مؤقت للإنتاج".

ودعت الجمعية "كلاً من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة وأمن موظفيها ومنشآتها".

وتعرضت الحقول النفطية في إقليم كوردستان، لهجمات بالطائرات المسيرة خلال الايام الماضية، واستمرت حتى مساء اليوم الأربعاء، دون الكشف عن الجهة التي تنفذ عمليات الاستهداف، من قبل الاجهزة الامنية المختصة.