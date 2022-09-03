رابرين.. مواجهة مسلحة بين عشيرتين تسفر عن إصابة شخصين بجروح

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة رابرين المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اصابة شخصين في مواجهة مسلحة بين عشيرتين في قرية تابعة لناحية سركبكان في حدود قضاء رانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المواجهة حصلت بين عشيرتين في قرية دلالان التابعة لناحية سركبكان وأسفرت عن اصابة شخصين بجروح وهما كل من (ئ م م) و (ن ع م).

وأضاف البيان انه بامر قضائي تم اعتقال سبعة أشخاص من الطرفين وفقا للمادة ٤١٣، مبينا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث.

وفي حادثة أخرى اوضح البيان الشرطة تلقت اشعارا بان شخصا مصابا راقدا في مستشفى رانية العام يدعى (هـ ع ع) افاد بانه تعرض للهجوم في قرية نوره التابعة لناحية سركبكان من قبل الشقيقين (س د ح) و(س د ح) واصيب على اثرها بجروح.

وأضاف البيان بأنه تم فتح تحقيق بالحادث ويتم الآن البحث عن المتهمين لاعتقالهما.