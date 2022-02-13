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رابرين.. عمال النظافة يواصلون إضرابهم لليوم السابع توالياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-13T07:22:45+0000
رابرين.. عمال النظافة يواصلون إضرابهم لليوم السابع توالياً

شفق نيوز/ يواصل عمال النظافة في إدراة رابرين بإقليم كوردستان ومنذ أسبوع الإضراب عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال حمه غريب وهو أحد عمال النظافة لوكالة شفق نيوز أنهم ومنذ ٧٠ يوما لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية من قبل الشركة المنفذة لتنظيفات إدارة رابرين.

وأضاف نحن منذ سبعة أيام مضربين عن العمل ونتظاهر يوميا لكن لايوجد احد يستجيب لمطالبنا الشرعية، مشيرا إلى أنهم مستمرون بالاضراب لحين صرف رواتبهم الشهرية.

ومن الجدير بالذكر؛ أن الشركات المنفذة لعملية التنظيفات في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين وخانقين لم تصرف مرتبات موظفيها منذ أكثر من شهرين بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية.

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