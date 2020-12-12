رابرين توجه رسالة للمحتجين وقوى الأمن وتطالب بإنهاء التظاهرات

شفق نيوز/ طالبت ادارة رابرين في اقليم كوردستان، اليوم السبت، المتظاهرين والجهات الامنية بالمحافظة على سيادة القانون والتظاهر بشكل هادئ، مؤكدة ان رسالتهم وصلت الى الجهة المعنية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الايام الماضية شهدت حصول تظاهرات في قسم من المحافظات والادارات المستقلة في الاقليم وخصوصا في حدود ادارة رابرين بهدف المطالبة بالإصلاح في الحكومة لتحسين حياة المواطنين وتوزيع الرواتب على جميع الموظفين في جميع الاشهر".

واضاف البيان، "اذا التظاهر والتجمعات تسير بشكل هادئ فان الشرطة مثل الجميع تدعم المطالب في الوقت الذي يعد انهاء الازمات مطلبا مشروعا للجميع والقوات الامنية لم تكن بمنأى عن هذه الازمات وخصوصا قطع الرواتب وعدم توزيعها في مواعيدها".

وتابع ان "الحاق الاضرار بالأماكن العامة واحراق وتحطيم الاشارات الضوئية واشارات المرور وكابينات الشرطة يلحق الضرر بالأملاك العامة لانها وجدت لتقديم الخدمة وتعد ملكا للعامة".

واشار البيان الى انه "من اجل ذلك فان المديرية تطالب المواطنين في حدود رابرين ومن اجل المطالبة باهدافهم ان ينظموا التظاهرات بشكل هادئ من اجل الابتعاد عن الفوضى وتخريب الوضع الامني والسلم في المنطقة لكي تصل المطالبات الى جهتها الصحيحة"، مطالبا المتظاهرين الالتزام بالهدوء بشكل اكبر واحترام القوات الامنية لانها "ابنائكم واقاربكم وانتم اهلنا واقاربنا ومن اجل خدمتكم نواصل الليل بالنهار من اجل الا تراق نقطة دم من الجميع وان يكون الجميع سالمين، وعلى الرغم من اصابة 38 ضابطا ومنتسبا من قواتها الا اننا تقبل عيونكم جميعا".

كما طالب البيان القوات الامنية كافة، وكما تحافظ على استقرار المجتمع وتحمي القانون بكل تفان ان تصبر بشكل اكبر من اجل انجاح القانون والاصرار على حماية الهدوء والامن في الحدود، على الرغم من ان القوات الامنية كانت تؤدي الواجب دوما من اجل حماية الامن والسلم في حدود المنطقة فانه من دواعي الفخر للقوات الامنية ومتظاهري المنطقة ان اي شخص لم يجرح بالرصاص في المنطقة ولم يتم حرق اية دائرة وهذا بفضل دور الجميع وبهدوء المتظاهرين والقوات الامنية.

وجدد البيان الطلب ان "تكون سيادة القانون محفوظة وطالب المتظاهرين ان يقوموا بالتظاهر بشكل هادئ من اجل المطالبة بحقوقهم يحافظوا على المال العام والخاص من اجل الا يلحق باي طرف وان يكون الجميع سالمين".

واختتم البيان بـ"المطالبة بانهاء التظاهرات والتجمعات لان رسالتهم وصلت الجهة المعنية".