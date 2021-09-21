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ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمون مشروعا لتسهيل وصولهم إلى مراكز الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T12:07:18+0000
ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمون مشروعا لتسهيل وصولهم إلى مراكز الانتخابات

شفق نيوز/ يستعد عدد من نشطاء المجتمع المدني في اقليم كوردستان، لإعداد مشروع لتقديمه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتسهيل حق التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقدر عددهم بنحو عشرة آلاف شخص.

وقال ريدار محمد رئيس منظمة التعاون الإنساني والمشرف على مشروع التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة لوكالة شفق نيوز؛ إن "ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون في يوم التصويت من العديد من المشاكل، من بينها كيفية النقل والتصويت والوصول الى مراكز التصويت والاطلاع على قائمة المرشحين، ولهذا نحن في اطار هذا المشروع نتحاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعالجة هذه المشكلة وبخلافه سوف يحرم نحو 10 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من حق التصويت".

وأشار الى ان "المشروع تم مناقشته واعداده بمشاركة 11 جمعية ومنظمة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد عرض جميع المطالب سوف يعرض المشروع على مفوضية الانتخابات لكي تقوم بدورها في توصية جميع مكاتبها بعموم البلاد لمعالجة هذه المشكلة وتقديم التسهيلات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة".

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