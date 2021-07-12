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ذوي الاحتياجات الخاصة يعتصمون امام مبنى محافظة السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-12T10:03:11+0000
ذوي الاحتياجات الخاصة يعتصمون امام مبنى محافظة السليمانية

شفق نيوز/ اعتصم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مبنى محافظة السليمانية للمطالبة تحسين أوضاعهم المعيشية ومنحهم مخصصات مالية لأيام الأعياد.

وقال سامان حسين سكرتير اتحاد معاقي كوردستان لوكالة شفق نيوز؛ اليوم اعتصمنا لأخذ قوت العيد ومنح مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون بسبب الظروف الصعبة وعدم استطاعة تلبية حاجاتهم اليومية بسبب قلة الرواتب التي تصل من 100-150 الف كحد اعلى وهي لا تكفي لتأمين مصروفات شهر كامل ونريد من المسؤولين في المحافظة تقديم يد العون لنا في أيام العيد القادم لان المئات يأتون للاتحاد ولا نستطيع تقديم أي مساعدة لهم .

وتابع حسين؛ "اليوم اعتصم العشرات ولكن خلفهم الآلاف من المعاقين لا يملكون قوت اليوم".

بدوره؛ قال محافظة السليمانية هفال ابو بكر خلال لقائه المعتصمين "نحن نؤيد مطالبكم وسنعمل على دعمها وسنقوم بحملة توزيع مساعدات غذائية وعينية لهذا العيد من التجار واصحاب الشركات وارجو فض الاعتصام والذهاب إلى بيوتكم".

وحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان هناك 120 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم.

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