سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذوو لاجئين محتجزين في ليبيا يطالبون أربيل وبغداد بالتحرك لإطلاق سراحهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-13T11:19:40+0000
ذوو لاجئين محتجزين في ليبيا يطالبون أربيل وبغداد بالتحرك لإطلاق سراحهم

شفق نيوز/ دعا ذوو لاجئين كورد محتجزين في ليبيا منذ أكثر من 20 يوماً المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق إلى العمل على إطلاق سراحهم.

منذ أكثر من 20 يوما، تم اعتقال 57 لاجئا كورديا من بينهم 40 لاجئا من إقليم كوردستان في ليبيا.

وقال ذوو اللاجئين في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم، إن اللاجئين كانوا يريدون الذهاب إلى إيطاليا، لكنهم أجبروا على الذهاب إلى ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحوا أنهم محتجزون داخل مرآب للسيارات في ليبيا، وأن غذائهم سيء للغاية، وتتم معاملتهم بطريقة سيئة، وان حالتهم النفسية قد تدهورت، داعين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية إلى بذل الجهود لإطلاق سراحهم.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 ولغاية الآن هاجر أكثر من مليون شخص من إقليم كوردستان وفق الاحصائيات الصادرة عن المنظمات المعنية.

related

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

Date: 2020-10-28 07:25:59
سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك

Date: 2019-07-13 11:25:48
مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

مسرور بارزاني: الحكومة الاتحادية لم ترسل أي رواتب إلى إقليم كوردستان لمدة عشرة أشهر

Date: 2021-04-20 11:43:35
مسرور بارزاني: الحكومة الاتحادية لم ترسل أي رواتب إلى إقليم كوردستان لمدة عشرة أشهر

صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

Date: 2019-09-18 09:09:58
صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

حكومة إقليم كوردستان ترسل وفدها المفاوض لبغداد "في الوقت المناسب"

Date: 2020-12-01 14:24:15
حكومة إقليم كوردستان ترسل وفدها المفاوض لبغداد "في الوقت المناسب"