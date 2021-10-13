ذوو لاجئين محتجزين في ليبيا يطالبون أربيل وبغداد بالتحرك لإطلاق سراحهم

شفق نيوز/ دعا ذوو لاجئين كورد محتجزين في ليبيا منذ أكثر من 20 يوماً المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق إلى العمل على إطلاق سراحهم.

منذ أكثر من 20 يوما، تم اعتقال 57 لاجئا كورديا من بينهم 40 لاجئا من إقليم كوردستان في ليبيا.

وقال ذوو اللاجئين في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم، إن اللاجئين كانوا يريدون الذهاب إلى إيطاليا، لكنهم أجبروا على الذهاب إلى ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحوا أنهم محتجزون داخل مرآب للسيارات في ليبيا، وأن غذائهم سيء للغاية، وتتم معاملتهم بطريقة سيئة، وان حالتهم النفسية قد تدهورت، داعين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية إلى بذل الجهود لإطلاق سراحهم.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 ولغاية الآن هاجر أكثر من مليون شخص من إقليم كوردستان وفق الاحصائيات الصادرة عن المنظمات المعنية.