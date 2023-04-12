ذوو ضحايا الأنفال في گرميان: لن نسمح بمشاركة أي مسؤول في مراسيم هذا العام

شفق نيوز / أعلن ذوو ضحايا الانفال في إدارة گرميان، اليوم الأربعاء، عدم السماح لأي جهة حكومية أو حزبية بالمشاركة في إحياء ذكرى الأنفال لهذا العام، لعدم الاستجابة لمطالبهم سابقاً.

وقال أقارب وذوو ضحايا الأنفال في إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "انهم لن يسمحوا لأي مسؤول حكومي أو حزبي بالمشاركة في ذكرى الأنفال هذا العام"، مضيفين أنهم "لن يسمحوا للسلطات بتقديم وعود كبيرة لن تكون قادرة على الوفاء بها، لأنهم لن يتمكنوا من رؤيتنا والاستماع إلى مطالبنا حتى العام المقبل (في الذكرى السنوية المقبلة)"، حسب ما ورد في البيان".

وطالب البيان جميع أسر ضحايا الانفال خصوصا أولئك الذين قاطعوا الذكرى لعدة سنوات أن "يكونوا مشاركين هذا العام في يوم الذكرى السنوية لفاجعة الانفال حتى يكون صوت ذوي الأنفال واحد وهو رفض مشاركة أي مسؤول حكومي أو حزبي باحياء الذكرى".

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد وزير دفاع النظام السابق، أيضاً بالإشراف على هجوم كيمياوي شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.