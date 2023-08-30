ذوو ضحايا "الإرهاب" من البيشمركة يحتجون في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ تجمع العشرات من ذوي ضحايا "العمليات الإرهابية" من منتسبي قوات البيشمركة في السليمانية اليوم الأربعاء، أمام دائرة التقاعد بالمحافظة للمطالبة بجملة من الحقوق.

وقال أحد المتظاهرين "كامران احمد"، لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقه تعرض لإصابات بالغة خلال الحرب مع داعش في محافظة كركوك عام 2014 وقد وصلت نسبة العجز فيه إلى 70٪ وهو الآن مقعد ولا يستطيع الحركة".

واضاف، انه رغم تدهور حالته الصحية فهو لم يتسلم رواتبه الشهرية القليلة جدا والتي لا تكفى حتى متطلبات علاجه منذ ثلاثة أشهر، وهذا ظلم كبير بحق اخي وبحق كل ضحايا العمليات الإرهابية الذين ضحوا من أجل البلد .

وحول مطاليبهم بين أن أهمها تحويلهم إلى مؤسسة الشهداء وضحايا الحرب كونهم لم يتقاعدون من العمل في البيشمركة بل اعيقوا من الاستمرار في العمل، وكذلك صرف مستحقاتهم الشهرية المستقطعة .