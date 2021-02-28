ذوو امرأة متوفية يعتدون على حراس مستشفى في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدانت إدارة مستشفى "الشهيد هـژار" في قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الأحد قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على عناصر قوات الشرطة من حماية مبنى المستشفى.

وأوضحت الإدارة في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إنه "للأسف توفيت امرأة في المستشفى ليقوم أقرباؤها بالاعتداء على قوات الشرطة التي تعمل بالمستشفى".

وتزايدت الاعتداءات على الاطباء والكوادر الصحية وتحطيم محتويات المستشفيات والمراكز الصحية من قبل ذوي المصابين المتوفين بكورونا في ارجاء العراق كافة منذ تفشي الوباء.