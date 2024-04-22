ذوو الإعاقة في كوردستان يطالبون بمساواة رواتبهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية

شفق نيوز/ طالبت 11 منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها بكافة، يوم الإثنين، بمساواة رواتبهم في إقليم كوردستان مع أقرانهم في بقية المحافظات العراقية.

وقدمت المنظمات الـ11 التي تمثل أكثر من 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء كوردستان مذكرة طلبت فيها من حكومة الإقليم مطلبين.

وطالبت المنظمات الـ11 في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بـ"احتساب رواتب من انتهت معاملاتهم وأجريت كافة الاختبارات وتبين أنهم معاقون ولم تعتمد معاملاتهم بعد لاقتطاع رواتبهم المستحقة".

كما طالبت بـ"مساواة رواتب المعاقين في إقليم كوردستان مع أقرانهم في بقية المحافظات العراقية"، موضحة أن "رواتب المعاقين في إقليم كوردستان هي 100 ألف دينار، و150 ألف دينار لمن لا يتقاضون رواتبهم أما في المحافظات العراقية فهي 125 ألف دينار، و275 ألف دينار لمن لا يتقاضون رواتبهم".

وتقول حكومة اقليم كوردستان، إنه بعد الإصلاحات التي نفذتها أصبح أكثر من 100 ألف معاق يحصلون على مخصصات الإعاقة، كما أنهى 13 ألف معاق معاملاتهم ولم يتم قطع رواتبهم.

ومنذ العام 2013 وبسبب الأزمة المالية تم تعليق التسجيل للمعاقين وفي عام 2020 تم فتح باب التسجيل لمدة أربعة أشهر وتم تسجيل 11 ألف و800 شخص فقط.

واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان في عام 2022، شمول قرابة 12 الف معاق برواتب الحماية الاجتماعية.