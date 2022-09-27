سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذوو المهن الصناعية في السليمانية يحتجون على زيادة الضرائب (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-27T12:27:21+0000
ذوو المهن الصناعية في السليمانية يحتجون على زيادة الضرائب (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من ذوي المهن الصناعية في السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بسبب زيادة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين نظموا وقفتهم أمام ورشهم ومحالهم في المنطقة الصناعية الثانية بالسليمانية.

وقال الحاج بختيار، وهو صاحب محل حدادة، لمراسلنا ان "التظاهرة هذه احتجاجا على زيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة علينا"، مبينا "كل محل ملزم بدفع مبالغ مرتفعة كأجور للكهرباء، والماء، والبلدية، وممارسة المهنة، واللوحات الاعلانية، وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى".

فيما قال محمد احمد، وهو احد العاملين في احدى الورش الصناعية، إن "كثرة الضرائب انعكست سلبا على المردود المالي للورش اذ اصبح لا يتلاءم مع تلك الرسوم".

واشار الى ان "الحكومة وعدت بتمليك هذه المحال لاصحابها الذين كانوا فيها منذ 15 عاماً لكن الدولة لم توفِ بهذا الوعد"، مضيفا "كذلك على الحكومة ان تنظر لنا بعين الابوة وهي تعرف تراجع العمل بسبب الازمة المالية لهذا نطالب الحكومة بالعدول عن جباية الضرائب والرسوم غير الضرورية وتقليل قيمتها".

related

صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز في السليمانية

Date: 2021-08-23 12:45:45
صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز في السليمانية

وقفة احتجاجية لإعلامييّ قناة كوردية بسبب تأخر صرف رواتبهم

Date: 2021-04-17 09:05:23
وقفة احتجاجية لإعلامييّ قناة كوردية بسبب تأخر صرف رواتبهم

طلبة الدراسة الاعدادية في السليمانية يحتجون على المناهج.. صور

Date: 2022-02-14 08:01:43
طلبة الدراسة الاعدادية في السليمانية يحتجون على المناهج.. صور

صور.. وقفة احتجاجية أمام محكمة السليمانية للحد من مظاهر العنف ضد النساء

Date: 2022-09-19 09:22:28
صور.. وقفة احتجاجية أمام محكمة السليمانية للحد من مظاهر العنف ضد النساء

وقفة احتجاجية في السليمانية للتنديد بـ"الاعتداءات" ضد الكورد الإيرانيين

Date: 2022-09-25 14:47:52
وقفة احتجاجية في السليمانية للتنديد بـ"الاعتداءات" ضد الكورد الإيرانيين

بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. سائقو النقل الخاص يحتجون في السليمانية

Date: 2022-02-19 07:00:43
بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. سائقو النقل الخاص يحتجون في السليمانية

إضراب جديد في السليمانية ووقفة احتجاجية بكرميان

Date: 2022-03-29 10:25:50
إضراب جديد في السليمانية ووقفة احتجاجية بكرميان

وقفة احتجاجية نسوية في السليمانية.. ناشطات: اعتداء المحكمة مسّ نساء كوردستان والعراق

Date: 2022-06-14 09:25:26
وقفة احتجاجية نسوية في السليمانية.. ناشطات: اعتداء المحكمة مسّ نساء كوردستان والعراق