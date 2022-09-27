ذوو المهن الصناعية في السليمانية يحتجون على زيادة الضرائب (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من ذوي المهن الصناعية في السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بسبب زيادة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين نظموا وقفتهم أمام ورشهم ومحالهم في المنطقة الصناعية الثانية بالسليمانية.

وقال الحاج بختيار، وهو صاحب محل حدادة، لمراسلنا ان "التظاهرة هذه احتجاجا على زيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة علينا"، مبينا "كل محل ملزم بدفع مبالغ مرتفعة كأجور للكهرباء، والماء، والبلدية، وممارسة المهنة، واللوحات الاعلانية، وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى".

فيما قال محمد احمد، وهو احد العاملين في احدى الورش الصناعية، إن "كثرة الضرائب انعكست سلبا على المردود المالي للورش اذ اصبح لا يتلاءم مع تلك الرسوم".

واشار الى ان "الحكومة وعدت بتمليك هذه المحال لاصحابها الذين كانوا فيها منذ 15 عاماً لكن الدولة لم توفِ بهذا الوعد"، مضيفا "كذلك على الحكومة ان تنظر لنا بعين الابوة وهي تعرف تراجع العمل بسبب الازمة المالية لهذا نطالب الحكومة بالعدول عن جباية الضرائب والرسوم غير الضرورية وتقليل قيمتها".