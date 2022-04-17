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ذوو المفقودين في بحر ايجه يطالبون حكومة كوردستان بمتابعة مصير ذويهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-17T09:02:49+0000
ذوو المفقودين في بحر ايجه يطالبون حكومة كوردستان بمتابعة مصير ذويهم

شفق نيوز/ نظم ذوو المفقودين في بحر ايجه، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، طالبوا خلالها حكومة الاقليم بمتابعة أكثر لمعرفة مصير ذويهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ذوي المفقودين تجمعوا، صباح اليوم، امام دائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كوردستان وهم يحملون صور الضحايا.

وفي مؤتمر صحفي عقده "ريكان عبدالله" ممثل ذووي الضحايا، قال،  إن "الزورق المفقود في بحر ايجه كان يحمل 70 شخصاً في يوم 21 كانون الاول 2021، ونجا منهم عدد قليل"، مبيناً أن "من بينهم 29 شخصاً من اقليم كوردستان، وتم العثور على خمسة منهم ومازال الباقين في عداد المفقودين".

وأضاف أن "حكومة الاقليم بذلت جهوداً كبيرة في اعادة الجثامين،  ولكن نطلب منها تكثيف تلك الجهود من اجل العثور على الباقين"، موضحاً "لا نعرف لغاية الآن هل هم قد توفوا في البحر ام مازالوا فيه، أو اعتقلوا من قبل سلطات اليونان".

وأشار إلى أن "حكومة اليونان ترفض منح  تأشيرة الدخول"، موضحاً أن "ذوي المفقودين قد طلبوا لأكثر من مرة منحهم التأشيرة للتوجه الى هناك، ولكن للاسف لم يحصلوا على التاشيرة".

وتابع قائلاً "نطلب من حكومة الاقليم اعتبار هؤلاء الضحايا شهداء، وأن يصدر لذويهم رواتب شهرية، بسبب اوضاعهم المادية".

وفي 12 من شهر نيسان الجاري، أعلنت حكومة اقليم كوردستان، وصول خمسة جثامين للمهاجرين الكورد غير الشرعيين الذين غرقوا في بحر ايجه باليونان.

وأعلنت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين، في 29 كانون الأول 2021، مصرع وفقدان 32 شخصاً من سكان إقليم كوردستان خلال حوادث غرق زوارق المهاجرين في بحر ايجة خلال ثلاثة أيام.

 

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