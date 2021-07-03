ذوو المصور الصحفي قهرمان شكري يطالبون باعادة محاكمته

شفق نيوز/ طالب ذوو المصور الصحفي قهرمان شكري الذي اعتقل قبل أشهر وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام في محافظة دهوك، يوم السبت، باعادة محاكمته بشكل علني مع السماح له بتوكيل محام للدفاع عنه.

والصحفي قهرمان هو ابن الصحفي شكري زين الدين الذي عثر على جثته مقتولاً في المنطقة الجبلية في محافظة دهوك بتاريخ 1 كانون الثاني 2016، من دون معرفة الاسباب، ورُجح انها عملية اغتيال، الا ان السلطات المحلية قالت في تحقيقاتها إن خنزيرا بريا هاجمه وقتله.

وقال شاكر زين الدين عم المصور قهرمان في مؤتمر صحفي عقده بناحية شيلادزه بدهوك، ان والدة قهرمان زارته ولدها في السجن قبل نحو اسبوعين وابلغته بانه حكم عليه لمدة سبعة اعوام، مبينة ان "المحكمة لم تبلغنا بأي شيء ولم نقم بتوكيل محامي له".

واضاف زين الدين ان "هذا مخالف للقوانين"، مطالبة "لهذا السبب ان تعاد محاكمته مرة ثانية وان كان متهما بشيء فلتتم محاكمته بشكل علني وليس سريا".

وكان زيرفان، شقيق قهرمان، قد اعلن الشهر الماضي ان المحكمة عاقبت قهرمان بالسجن سبع سنوات في محاكمة سرية دون حضور محام.

وكانت قوة مسلحة قد اقتحمت في السابع والعشرين من كانون الثاني 2021 منزل الصحافي قهرمان شكري في مجمع سيره في دهوك، واعتقلوه، ومنذ ذلك الحين ما يزال محتجزا دون المحاكمة.

واضاف زريفان شكري، "أن شقيقه حُكم عليه بالسجن سبع سنوات لاتهامه بجريمة سياسية في محكمة سرية في دهوك من دون حضور محام".

وقال شكري “ليس لدينا ثقة في هذه المحكمة، لا يوجد عدالة في محاكمته”.

يذكر أن قهرمان شكري اعتقل ثلاث مرات حتى الآن، في عام 2020 بعد 98 يوماً في السجن، وأفرج عنه بكفالة قدرها 10 ملايين.

الصحافي قهرمان شكري، 24 عاماً، من أهالي مجمع سيره السكني في ناحية شيلادز التابعة لدهوك.