ذوو الضحية يحتجون.. اعتقال اثنين مشتبه بقتلهما شقيقهما في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل شاب تم العثور على جثته قبل يومين في منطقة قرداغ، فيما أعلن ذوو الضحية رفضهم إقامة مجلس عزاء لحين الإفراج عن المعتقلين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق، "تم العثور على جثة مواطن على الطريق الواصل بين السليمانية وقرداغ في الثالث من الشهر الجاري، وبعد إحالته للفحص الطبي تبين أنه توفي غرقاً وقامت القوات الامني بإجراء تحقيقاتها الميدانية".

وأضافت "في وقت سابق بتاريخ 23/12/2022 قدمت زوجة المتوفى شكوى ضد أشقاء زوجها الثلاثة تتهمهم بقتله، وأصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، واعتقلت الشرطة شقيقيّ المتوفى وقامت بالتحقيق معهما، وتحاول الشرطة اعتقال شقيقهما الآخر وهو برتبة عسكرية ويقيم في أربيل".

من جانبه، قال عم المجنى عليه خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "زوجة المجنى عليه لم تقدم أي شكوى قضائية ضد أحد من أشقاء المجني عليه".

وأضاف "لن نقيم مجلس العزاء على روح قتيلنا لحين خروج شقيقيه من الاحتجاز"، مطالباً نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بالتدخل.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم أمس الأول الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل مقتول في احدى مناطق السليمانية بعد فقدانه لايام، مبيناً أن المجنى عليه كان مفقوداً منذ 14 يوماً.

وأضاف المصدر أن "المجنى عليه عامل بناء وهو اب لثلاثة ابناء ومن سكنة منطقة شيخ عباس في السليمانية خرج في يوم 20 كانون الأول للعمل في منطقة تانجرو إلا أنه وبعد الساعة التاسعة والنصف انقطع الاتصال به حسب أقاربه"، مشيرا إلى أن "المجنى عليه كان قد قتل له شقيقين عام 2014 ولم يتم التعرف على قاتلهما لغاية الان".