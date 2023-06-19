ذوو الاستاذين "ادريس وكاوان": سنلجأ للطرق العشائرية بعد تلاعب أطراف بالقضية

شفق نيوز/ اتهم ذوو الاستاذين الجامعيين ادريس حمه خان وكاوان اسماعيل الذين قتلا العام الماضي، أطرافاً لم يسموها بالتلاعب بالقضية.

وقال بيشرو عز الدين، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات القانونية لحادثة القتل مستمرة لكن لحد الآن لم يصدر اي قرار، فهنالك أطراف اخرى تتلاعب بالقضية".

وأضاف: "سنلجأ الى الطرق العشائرية بدلاً من القانونية لأخذ حقوقنا".

يذكر ان الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في اربيل أدريس حمه خان، قتل يوم الثلاثاء 28 حزيران 2022، عندما تم اقتحام منزله من قبل طالب في كلية القانون أطلق النار عليه انتقاما من زوجة الضحية التي كانت السبب في فصله من الجامعة.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن الطالب توجه إلى منزل الاستاذة الجامعية التي تسببت بترقين قيده بعد أن قام بمهاجمة عميد كلية القانون إلا أنها لم تكن موجودة سوى زوجها الدكتور حمه خان الذي هرب من المتهم إلى سطح المنزل.

وأضاف الشهود أن المتهم لاحق "حمه خان" وتمكن من الوصول إليه وقتله فوق سطح المنزل.

كما تم قتل اغتيال عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين بأربيل الأكاديمي كاوان إسماعيل جراء تعرضه إلى إطلاق نار من قبل طالب في الكلية تم ترقين قيده.