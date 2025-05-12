ذوو الاحتياجات يضغطون لتشكيل حكومة الاقليم: انصفونا بالقوانين التشريعية

شفق نيوز/ انتقد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تأخر تشكيل الحكومة، وهو ما تسبب في تفاقم مشكلات هذه الفئة.

وقال رئيس الاتحاد سامان حسين، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تأخر تشكيل الحكومة واستكمال جلسات البرلمان في إقليم كوردستان تسبب في العديد من المشاكل، لا سيما وأن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى تشريع عدة قوانين لدعمهم من جوانب متعددة".

وأشار حسين، إلى أن "الكتل والأحزاب لم تفِ بالوعود التي أطلقتها سابقاً”، محملاً جميع الأحزاب في إقليم كوردستان “مسؤولية عدم تشكيل الحكومة”، ومطالباً بـ”تحرك فوري لإنهاء هذه الأزمة وحالة الانسداد السياسي".

وبقيت عقدة تشكيل حكومة إقليم كوردستان عالقة، بالرغم من مرور قرابة 7 اشهر على إجراء الانتخابات في الإقليم، فلم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة، أدى فيها الأعضاء الجدد اليمين القانونية، ورفعت الجلسة، بعد الإخلال بنصابها.