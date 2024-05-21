ذوو الاحتياجات الخاصة في السليمانية يجددون تهديدهم بمقاطعة انتخابات كوردستان (صور)

شفق نيوز/ جدد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، يوم الثلاثاء، تهديده بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال رئيس الاتحاد سامان حسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أثناء تجمع احتجاجا لذوي الاحتياجات الخاصة، إن "قبل أيام تجمع وطالب نحو 2000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في سراي السليمانية، للمطالبة زيادة رواتبهم أسوة بأقرانهم من الوسط والجنوب، لكن لغاية الآن لم يستجب أي طرف سياسي حكومي لتلك المطالب، ولم تتلقَ مطالبنا أي دعم من قبل أحد".

وأضاف أن "نحو 80 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتظرون تحسين أوضاعهم المعيشية هم وعوائلهم بزيادة رواتبهم الشهرية التي لا تكفي للعيش الكريم".

وبين أن "هذا البيان والتجمع والموقف سيكون الأخير في حال عدم الاستجابة لمطالبنا، وسيكون ذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم بعيدين عن أي طرف سياسي، وعن انتخابات برلمان كوردستان في حال بقيت الأمور على أحوالها".

وأكد حسين أن "على الأطراف السياسية والحكومية أن تتبنى قضيتنا دون منية، وأن يكون من ضمن واجباتهم الأخلاقية الرسمية".