ذوو الاحتياجات الخاصة بالسليمانية يحتفلون بتأسيس اتحادهم بإقامة "مجلس عزاء": لا نملك أملاً بالحياة

شفق نيوز/ احتفل أعضاء اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، يوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية 28 على تأسيس اتحادهم في أحد شوارع السليمانية، واقاموا وبطريقة غير معتادة "مجلساً للعزاء"، بدلاً من الاحتفال بالغناء.

وقال سامان حسين رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "اليوم مضى 28 عاماً على تأسيس الاتحاد، ومن غير المعتاد قمنا بارتداء السواد ووضعنا جميع أدواتنا من مقاعد متحركة و مساند اليد والقدم في التابوت، بدلاً من أن نقيم حفل فرح وغناء ونستقبل التهاني بهذه المناسبة".

وأضاف، "أننا لا نمتلك أمل بالحياة أو بتحسين احوالهم المعاشية من قبل حكومة الإقليم أو أي جهة أخرى ونعتبر جميع مطالبنا قد ماتت وقد وضعناها في التابوت وحتى هذا البيان الاخير لنا سيكون مكانه التابوت".

وتابع حسين، "بعد مرور 28 عاماً على تأسيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد العمل المتواصل للاتحاد، إلا أنه لغاية الآن وضع المعاقين في كوردستان هو في أسوأ حالاته ولن يتطور شيء من وضعنا بسبب عدم اهتمام الحكومة بنا".