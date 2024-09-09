ذوو الاحتياجات الخاصة بالسليمانية: رواتبنا الأقل في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ قال اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، يوم الإثنين، إن رواتب اعضائه هي الاقل في الشرق الاوسط، مطالباً نواب المحافظة بالضغط على الحكومة الاتحادية بمساواة رواتبهم مع نظرائهم في وسط وجنوبي العراق.

وقال رئيس الاتحاد سامان حسين في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "قمنا بزيارة إلى مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية لمطالبة ممثلي المحافظة بالتدخل لتعديل رواتبنا ومساواتها مع رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الوسط والجنوب".

وأشار إلى أن "رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان تعتبر الأدنى في العراق والشرق الأوسط، حيث لا تتجاوز 150 ألف دينار، بينما يحصل أقرانهم في مناطق أخرى من العراق على رواتب أعلى بكثير".

ودعا حسين نواب محافظة السليمانية إلى الضغط على وزارة المالية الاتحادية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية بمساواة رواتبهم مع أقرانهم ببقية المحافظات الاتحادية".

وتابع، "نحن أكثر من 76 ألف معاق في إقليم كوردستان، ونحتاج إلى اهتمام ودعم لتخفيف المعاناة الاقتصادية التي نعيشها".وأكد أن "ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة بسبب قلة الرواتب، وعدم قدرتهم على العمل نتيجة حالتهم الصحية. وأعرب عن أمله في أن يتم تلبية مطالبهم، كما تم تحقيق إنجازات مماثلة سابقًا للمتقاعدين".

ويعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان، منذ سنوات من تدني مستوى الدعم المالي والاجتماعي المقدم لهم مقارنة بنظرائهم في محافظات الوسط والجنوب.

كما أن رواتبهم التقاعدية أو الاجتماعية تُعد من أقل الرواتب في البلاد والمنطقة.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت هذه الفئة تطالب بشكل متزايد بتعديلات على هيكل الرواتب والدعم المقدم لها من الحكومة الاتحادية، لا سيما أن هذه الفئة تعتمد بشكل كامل على هذه الرواتب لتغطية نفقاتها الأساسية، نظرًا لعدم قدرتها على العمل بسبب ظروفها الصحية.