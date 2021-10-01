ذهب لشراء الدواء لابنه المريض .. معلم بإقليم كوردستان يعثر على 50 الف دولار فماذا فعل؟

شفق نيوز/ رغم حاجته الماسة ضرب معلم من أهالي قضاء "رانية" في إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان اروع مثالاً بالأمانة والنزاهة عندما ارجع مبلغا ماليا يصل إلى أكثر من 50 الف دولار أمريكي إلى صاحبه.

وعثر المعلم "دلزار فتح الله" على ذلك المبلغ، وعلى أغراض باهظة الثمن داخل حقيبة أثناء ذهابه إلى الصيدلية من أجل أن يشتري دواء لأبنه المصاب بمرض "مزمن"، وفقا لبيان صادر اليوم الجمعة عن مديرية التربية في القضاء المذكور.

وقالت المديرية إن المعلم "المخلص والنزيه لم يهدأ له بال حتى عثر على صاحب الحقيبة وأعادها له بما فيها كاملة رغم هموم الحياة الثقيلة، وسعيه لإيجاد العلاج لفلذة كبده المريض".

وأشارت مديرية تربية قضاء "رانية" إلى أنها أجرت اتصالا هاتفاً مع المعلم واشادت باخلاصه وأمانته ونزاهته ووصفته بأنه "فخر للتعليم" بالإقليم والعراق، متمنية الشفاء لأبنه المريض.