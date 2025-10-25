"ذكرياتي مع الحجر".. معرض فني يجسد علاقة الإنسان بالصخر ومعاناته (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتتح الفنان حمة هاشم، معرضه الفني الجديد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان تحت عنوان "ذكرياتي مع الحجر"، حيث قدّم من خلال مجموعة من اللوحات أعمالاً فنية تعبّر عن العلاقة التي تجمع الإنسان بالحجر والصخر، وما يرمزان إليه من صلابة وألم ومعاناة.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إنّه أقام هذا المعرض ليجسّد عبر لوحاته العلاقة التي تربط الإنسان بالحجارة والصخور وما تحمله من رمزية للأسى والمعاناة التي أصابت الإنسان بسببها، مشيراً إلى أنّ كل لوحة تمثّل تجربة وجدانية خاصة به خلال سنوات طويلة من العمل الفني.

وقدم هاشم، بحسب حديثه، ضمن المعرض فكرة فنية جديدة أطلق عليها اسم "فن التثبيت"، وهي تقوم على استخدام أغراض متنوعة للتعبير عن فكرة فنية محددة، مستطرداً بالقول: "جسّدت في أحد الأعمال فكرة المباني العالية والخبز الكوردي الذي وضعته بين الكتل الصخرية"، في إشارة إلى كفاح العمال والفقراء الذين يسعون وراء لقمة العيش أثناء تشييد تلك المباني، رغم المخاطر التي قد تصل إلى حد الموت في مواقع العمل.

من جانبه، قال المخرج السينمائي حسين، الذي زار المعرض لوكالة شفق نيوز، إنّ "المعرض جميل جداً، وتمكّن الفنان من التعبير بطريقة رائعة عن أفكاره"، مشيراً إلى أنّ "تنوع الألوان الجذابة أضفى طابعاً فنياً فريداً على اللوحات، وهو ما يميّز أعمال الفنان حمة هاشم".

ويأتي معرض "ذكرياتي مع الحجر"، ضمن سلسلة من الأنشطة الفنية التي تهدف إلى إبراز الجانب الإنساني في الفن الكوردي المعاصر، وتسليط الضوء على قضايا العمال والطبقات البسيطة بلغة بصرية تنبض بالحياة والصدق.