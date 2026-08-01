ذكرى "كارثة سنجار".. الإيزيديون يطالبون بغداد بإنصافهم وإعادة الإعمار (صور)

شفق نيوز– دهوك

أحيا النازحون الإيزيديون في مخيم جم مشكو الموجود ضمن إدارة زاخو المستقلة، يوم السبت، ذكرى كارثة سنجار، التي تصادف الثالث من آب، وسط مجالس عزاء ومطالبات بإعادة إعمار القضاء، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم.

وقال فيصل قاسم، وهو أحد ذوي الضحايا، لوكالة شفق نيوز، إن "عائلته فقدت 33 شخصاً بين قتيل ومفقود خلال هجوم تنظيم داعش على سنجار، وما يزال عدد منهم مجهول المصير حتى الآن"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية لم تستجب حتى الآن لمطالب النازحين بإعادة إعمار سنجار وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم".

من جانبها، قالت سهلية جمو، لوكالة شفق نيوز، إنهم "يطالبون الحكومة العراقية بمواصلة البحث عن المفقودين من النساء والأطفال والرجال، وكشف مصيرهم"، مبينة أن "عائلاتهم تعيش حالة من القلق منذ 12 عاماً، ولا تعرف ما إذا كانوا أحياءً أم أمواتاً".

بدورها، طالبت خالدة خلو بإعادة النازحين إلى مناطقهم وتعويض المتضررين، مشيرة إلى أنها "لا تزال من دون منزل في قريتها سيبا شيخدرا، بسبب الدمار الذي لحق بها منذ هجوم تنظيم داعش على المنطقة".

ويوافق اليوم الذكرى السنوية لاجتياح تنظيم "داعش"، قضاء سنجار في محافظة نينوى شمال العراق وارتكابه إبادة جماعية بحق أبناء الديانة الإيزيدية.