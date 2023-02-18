أذربيجان تعتزم فتح قنصلية لها في أربيل وتدعو رئيس الإقليم لزيارة العاصمة باكو

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

واكد الجانبان خلال اللقاء على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان و أذربيجان، زيادة حجم التبادل التجاري وزيارة الوفود الرسمية.

واعلن رئيس جمهورية أذربيجان أنه سيتم العمل على فتح قنصلية عامة لبلاده في اربيل، داعيا في الوقت ذاته الرئيس نيجيرفان بارزاني الى زيارة باكو .

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم أنه جرى خلال اللقاء ايضا بحث العديد من المواضيع المتعلقة بأوضاع المنطقة بشكل عام وضرورة الحفاظ على الأمان و الاستقرار .