أذربيجان تبدي استعدادها لافتتاح قنصلية عامة لها في أربيل

شفق نيوز - دافوس

ابدى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، يوم الثلاثاء، استعداد بلاده لافتتاح قنصلية عامة لأذربيجان في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في دافوس، ضمن جدول أعماله، وفقا لما أعلنته حكومة الاقليم في بيان.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في المجالات كافة، ولا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار الرئيس علييف إلى العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين شعبي أذربيجان وكوردستان.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع جمهورية أذربيجان.

كما شكلت الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما المستجدات في سوريا، جانباً آخر من المباحثات؛ إذ أعرب رئيس الحكومة عن قلقه إزاء المعارك والتصعيد العسكري الدائر هناك، بحسب البيان لحكومة الاقليم.

وكان رئيس حكومة الاقليم قد وصل أمس الأثنين إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.