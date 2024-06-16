ذبح مئات الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تمت عملية ذبح مئات الأضاحي، اليوم الأحد، من أجل توزيعها على المواطنين والفقراء في عموم مدن ومناطق اقليم كوردستان.

وأطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع لحوم الأضاحي لمدة أربعة أيام.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع يشمل جميع انحاء اقليم كوردستان، والمستفيدون منه هم: المحتاجون، وذوو الدخل المحدود، والفقراء فقط.

من جهته قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد خلال المؤتمر، إن مشروع لحوم الأضاحي هذا، هو مشروع مشترك بين مؤسسة البارزاني الخيرية والهلال الأحمر الإماراتي، مبينا أنه سيتم ذبح 80 رأسا من العجول، والمئات من رؤوس المواشي الصغيرة.

وأضاف أن، لحوم تلك الأضاحي سيتم توزيعها على عموم مناطق كوردستان، من كركوك وخانقين والى السليمانية، وحلبجة، وأربيل، ودهوك، وشيخان، ومخيمات النازحين واللاجئين.

وقال أحمد إن المشروع سيستمر لمدة أربعة أيام، وسيتم دعمه والإشراف عليه من قبل فرق مؤسسة البارزاني الخيرية.