"ذات منشأ إيراني وسعودي".. مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في رابرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة ادارة رابرين المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مصادرة وإتلاف 99 عبوة كارتونية من مادة "الكبدة" غير الصالحة للاستهلاك البشري، في ناحية جوارقورنه.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجان المشتركة التابعة لقضاء رانية والتي تضم ممثلي (الصحة والأمن الاقتصادي والطب البيطري) زارت برادات حدود ناحية جوارقورنه، بعد ورود شكاوى من المواطنين.

واوضح البيان انه بعد البحث والتفتيش في برادات (كوملكه) تم العثور على 99 علبة كارتونية من مادة الكبدة الاجنبية ذات منشأ ايراني وسعودي، لافتا الى مجموع وزن تلك المواد بلغ 690 كيلوغراما.

واشار البيان ان اللجان المشتركة صادرت تلك الكمية وقامت بإتلافها، مبينا انه تم تقديم أصحاب تلك المواد الى القضاء لمحاكمتهم.

وطالب البيان الجميع بالالتزام بالتعليمات الصحية لضمان حماية صحة المواطنين.