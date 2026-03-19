د.دانا مولود: REAL CORP جسر يربط كوردستان بالعالم

شفق نيوز- أربيل

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة Vision Education، الدكتور دانا مولود، الخميس، أن مؤتمر REAL CORP 2026 في العاصمة النمساوية فيينا يمثل منصة تتجاوز كونه حدثاً أكاديمياً، ليشكل جسراً يربط إقليم كوردستان بالنمسا ويعزز انفتاحه على العالم.

REAL CORP 2026 is more than a conference, it’s a bridge between Kurdistan and Austria, connecting regions to the world. Together, we turn local collaboration into global impact and shape resilient, inclusive cities for the future.#CORP2026 #UrbanPlanning #Vienna #Austria… pic.twitter.com/FMq0YYyhlA — Prof. Dr. Dana Mawlood (@DanaKMawlood) March 19, 2026

وقال مولود، في تدوينة على حسابه في "إكس" إن "REAL CORP 2026 ليس مجرد مؤتمر، بل جسر يربط كوردستان بالنمسا ويصل المناطق بالعالم"، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفعاليات يسهم في تحويل التعاون المحلي إلى تأثير عالمي ملموس.

وأضاف أن المشاركة في المؤتمر، الذي يجمع خبراء وباحثين من عشرات الدول لمناقشة مستقبل المدن والتخطيط الحضري في ظل التغير المناخي والتطور التكنولوجي، تفتح المجال أمام بناء شراكات دولية تسهم في تطوير مدن أكثر مرونة وشمولاً.

ويُعد مؤتمر REAL CORP من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التخطيط الحضري والتنمية الإقليمية، إذ يركز في دورته لعام 2026 على قضايا الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحديات المناخية، بمشاركة أكثر من 250 متخصصاً من نحو 35 دولة، إلى جانب حضور عراقي وكوردستاني لافت عبر مؤسسات أكاديمية وبحثية.

وينطلق بتنظيم من مؤسسة Vision Education في مجمع أوتو فاغنر التاريخي في العاصمة النمساوية فيينا، بين 22 و25 آذار 2026، تحت شعار "الجميع يخطط... أحياناً" و"صون التراث والتخطيط الآن لصناعة مستقبل أفضل".

ويؤكد إدريس نيجيرفان بارزاني، رئيس مؤسسة Vision Education، أن دعم المؤسسة لمؤتمر REAL CORP 2026 يعكس التزاماً بتعزيز التعاون الدولي والحوار المعرفي في مجالات التخطيط الحضري والتنمية الإقليمية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات تربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي لمواجهة تحديات المدن المعاصرة.

كما يشارك الرئيس التنفيذي لـVision Education د. دانا مولود، من أربيل، متحدثاً رئيسياً في المؤتمر، إذ يقدم يوم 23 آذار ورقة بعنوان "تأثيرات التغير المناخي على التخطيط الحضري والتنمية في العراق.. التحديات واستراتيجيات التكيف"، فضلاً عن مشاركته في الجلسة الحوارية الخاصة بمستقبل التعليم في أوروبا يوم 24 آذار.