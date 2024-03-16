ديوان كوردستان: قرار الغاء كوتا المكونات مجحف وحقوقهم ذهبت نتيجة الصراعات

شفق نيوز/ وصف رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري، يوم السبت، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء مقاعد كوتا المكونات بـ"المجحف" بحق المكونات التي ذهبت نتيجة الصراعات السياسية.

وقال حريري لوكالة شفق نيوز، على هامش مشاركته في حفل تأبيني أقيم في أربيل بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لرحيل عبدالعزيز الحكيم، إن "الإجراءات نُفذت من قبل رئيس الاقليم باصداره المرسوم الإقليمي لتحديد تاريخ 10 حزيران 2024 لإجراء الانتخابات وقمنا بما هو مطلوب بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال عدة اجتماعات داخل مقر رئاسة الإقليم بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية".

وأضاف، "نحن الآن بصدد انتظار اجراءات المفوضية بعدد الجهات والاحزاب والتحالفات التي سُجلت لأن هناك نقاشات"، مبينا ان "المكونات قررت مقاطعة الانتخابات وهذه نقطة سلبية بسبب قرار المحكمة الاتحادية وبعض الأحزاب الاساسية ايضا تدرس موقفها تضامنا مع المكونات لذلك نحن نتابع هذه الامور ونتمنى ان تكون الاجراءات القادمة لصالح الإقليم".

وبشأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا قال حريري إن "القرار كان مجحفا وحق المكونات مكفول في الدستور العراقي".

وتابع "علينا الآن النظر نحو المستقبل وآلية معالجة هذه الإشكالية وهناك رؤى سياسية و قانونية في هذا المجال، فننظر و نتطلع الى محاولة حسم هذه الامور لكن القرار مجحف جدا ولم يبشر بخير بسبب التكوين المجتمعي لمكونات اقليم كوردستان".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.