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ديرك أمام حظر كلي وتسجيل ٢٩٨ إصابة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T09:16:02+0000
ديرك أمام حظر كلي وتسجيل ٢٩٨ إصابة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ تشهد مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا ارتفاعاً متزايداً في حالات الاصابة بفيروس كورونا، دون أي انخفاض يذكر مع الحظر الجزئي المفروض. فيما أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأبلغ مصدر من خلية الأزمة في مدينة ديرك بعد اجتماعها الطارئ اليوم الاحد وكالة شفق نيوز؛ أنه "نتيجة ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في مدينة ديرك وريفها قررنا كخلية الأزمة في المدينة بعقد اجتماع طارئ والخروج بنتائج إيجابية" .

وأضاف المصدر؛ "نتج عن الاجتماع فرض حظر كلي على مدينة ديرك مثل القامشلي والحسكة والرقة ورفع مقترحهم لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا".

من جهته؛ قال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٩٨ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٦٦ ذكور و ١٣٢ إناث.

وأشار إلى أن حالات الاصابة الجديدة في شمال وشرق سوريا تتوزع كالآتي: ٤٢ حالة في الحسكة - ٨٨ حالة في قامشلي - ٣٧ حالة في ديرك - ٦ حالات في الدرباسية - حالة واحدة في رميلان - ٤٠ حالة في الطبقة - ٥٠ حالة في الرقة - ٢٥ حالة في كوباني - ٥ حالات في منبج - ٤ حالات في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٢٢٣٦ حالة منها ٤٢٢ حالة وفاة و ١٣٦٥ حالة شفاء.

كما تستمر نسبة حالات الاصابة في مدينة ديرك بالتزايد، وسجلت يوم الأمس 47 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة اليوم.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرا كليا على كل من القامشلي والحسكة والرقة وكوباني، وحظرا جزئيا على باقي المناطق منذ الثلاثاء الفائت ولغاية يوم غد الاثنين الموافق 12 نيسان الجاري.

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