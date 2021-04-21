ديرك.. حملة خاصة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

شفق نيوز/ باشرت بلدية ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا، بحملة تنظيف لأسواقها تمهيداً لتعفيرها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الإدارة الذاتية حظر تجوال كلّي على ديرك من 13نيسان الجاري ولمدة عشرة أيام، وذلك لارتفاع نسبة حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وتزامنًا مع إغلاق محال الخضار والمواد الغذائية في ديرك باشر يوم الاربعاء مكتب الصحة في بلدية ديرك بعملية تنظيف وغسل شوارع سوق الخضروات واللحوم والفروج.

وقال رضوان عمر مدير مكتب الصحة في بلدية ديرك لـوكالة شفق نيوز "بدأنا بحملة التنظيف في يومه الأول، سوق الخضروات واللحوم والذي يعد أكبر مركز تجمع للسكان في المدينة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في ديرك.

وأضاف عمر "حملة التنظيف مستمرة لحين الانتهاء من كافة اسواق المدينة والمدارس والمؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية".

واكد عمر "حين الانتهاء من حملة التنظيف، سيتم تعقيم كافة المواقع التي تم غسلها في المدينة عن طريق المرشات، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها البلدية".

وفرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، حظر تجوال كلي على مدن الجزيرة والطبقة، وجزئي على باقي مناطقها ابتداءً من صباح الجمعة 23 نيسان/أبريل الجاري.