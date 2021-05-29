ديرك.. حملة اعتقال لشبان لغرض الخدمة الإلزامية

شفق نيوز / تواصل الشرطة العسكرية التابعة للدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حملة التجنيد الإلزامي في صفوفها، وتستهدف الحملة مواليد 1990 وحتى 2003.

وتلاحق الشرطة العسكرية في سوق مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا وعلى حواجز مداخل المدينة الشبان المخالفين الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة دون مراجعة مركز التجنيد، أو عدم امتلاكهم دفاتر الخدمة الإلزامية.

وبحسب مصدر عسكري من الدفاع الذاتي، فإن "هذه الدورة التدريبية رقم 41 للخدمة الإلزامية في مناطق شمال وشرق سوريا".

ويخضع الشبان بعد توقيفهم لفحص طبي، للتأكد من سلامتهم من الأمراض، ثم نقلهم إلى مراكز تدريب الدفاع الذاتي ، لإجراء دورة عسكرية مدتها 45 يوماً، ومن ثم فرزهم حسب مهنتهم واختصاصهم.

وكان يقضي المجند مدة خدمته في البدايات ستة أشهر، ثم إلى تسعة أشهر حتى أصبحت 12 شهر مؤخراً، ليحصل على التسريح من الخدمة.

يشار إلى أن للدفاع الذاتي 18 أكاديمية في شمال وشرق سوريا، وثلاث دورات تدريبية للخدمة الالزامية في كل سنة.

وحدد مكتب الدفاع الذاتي، لشمال وشرق سوريا في الإدارة الذاتية، بتاريخ 3 أيار الحالي، المواليد المطلوبة لخدمة واجب الدفاع الذاتي، من 1/1/1990 إلى 30/4/2003 بموجب المادة رقم (1) من قانون الدفاع الذاتي.