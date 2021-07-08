ديرك تناقش 12 مبدأ في دستور سوريا المستقبلي

شفق نيوز/ عقدت منظمة برجاف السورية للتنمية والإعلام، يوم الخميس، جلسة حوارية في مجمع شيناف السياحي في مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا ناقشت خلالها مبادئ الدستور المستقبلي لسوريا.

حضر الجلسة ممثلو الكيانات السياسية وفعاليات المجتمع المدني والاتحادات الثقافية والنسائية، ووسائل الإعلام، لمناقشة 12 مبدأ دستوريا قدمها المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا لوفدي الحكومة السورية والمعارضة منذ أكثر من ثلاثة أعوام .

وقال فاروق حجي مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة برجاف، إن "الجلسة الحالية مخصصة فقط لمناقشة تلك المبادئ الحية، والتي تشكل اليوم الخلفية النقاشية للجنة الدستورية الى جانب الدساتير السورية السابقة".

وأضاف، "أنهم يسعون إلى مخرجات أو توصيات سيجري رفعها إلى مكتب المبعوث الخاص ووزارة الخارجية الأميركية وبعض الدول التي لها علاقة بالمسألة السورية".

وذكر حجي مصطفى "بأنه سيتم مشاركة توصيات الجلسة، التي حضرتها الدكتورة سميرة مبيض عبر سكايبي، وهي عضو باللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني، مع المنظمات السورية الصديقة وأعضاء اللجنة الدستورية وخاصة كتلة المجتمع المدني".

وبيّن أن "الجلسات التي تعقدها المنظمة تساهم في المقاربة السورية للمسألة الدستورية كورديا لأن الوضع الكوردي في اللجنة الدستورية ضعيف، لذلك فإن الجلسات قد تؤدي إلى إصلاح اللجنة الدستورية ليكون ممثلو الكورد موجودين فيها".

من جانبه، قال أحمد صوفي أحد المشاركين في الجلسة لوكالة شفق نيوز، "تم مناقشة البند الأول في الوثيقة والتي عرفت سوريا (بالجمهورية العربية السورية)".

وأضاف صوفي أن "البند الأول يطالب باستعادة الجولان المحتل، فما هو موقف القوى المشاركة في النقاشات الدستورية من المناطق الأخرى المحتلة من سوريا (لواء اسكندرون وفيما بعد عفرين، وسرة كانية وگري سبي) ، كما وتم مناقشة البند السابع من الوثيقة حول ماهية بناء الجيش المزمع تاسيسه".

وقدم دي مستورا بتاريخ 30 تشرين ثاني/نوفمبر عام 2017 وثيقة المبادئ 12 الأساسية لوفدي النظام السوري والمعارضة ضمن القسم الأول من الجولة الثامنة لمؤتمر جنيف.