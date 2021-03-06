ديرك.. اعتقال عشرات الشبان وسوقهم للخدمة العسكرية

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة للدفاع الذاتي في الادارة الذاتية التي يقودها الكورد، السبت، عشرات الشبان في سوق مدينة ديرك وساقتهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، وفق مصدر عسكري.

وقال مصدر عسكري من الدفاع الذاتي لوكالة شفق نيوز، "باشرنا بالدورة التدريبية رقم 40 للخدمة الإلزامية في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأشار المصدر إلى أن "حملة الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة العسكرية سببها عدم مراجعة المخالفين الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة مراكز التجنيد للالتحاق بواجب الدفاع الذاتي وعدم امتلاكهم دفاتر الخدمة".

وتابع أن "هناك تسهيلات كثيرة للملتحقين بواجب الدفاع الذاتي، فوحيد العائلة يسرح، ومعيل العائلة يؤجل، كما يؤجل جميع الطلبة لحين انتهاء دراستهم، إضافة للذين يحملون اقامات اجنبية".

وأضاف المصدر أنه "يتم فرز كل عسكري حسب مهنته واختصاصه ويقضي خدمته الالزامية ضمن منطقته".

يذكر إن للدفاع الذاتي 18 أكاديمية في شمال وشرق سوريا، وثلاث دورات تدريبية للخدمة الالزامية في كل سنة؛ كل دورة مدتها 45 يوماً يقضيها العسكري في منطقته، بينما تبلغ مدة الخدمة سنة واحدة.

وفر الكثير من الشبان إلى خارج البلاد جراء فرض الخدمة العسكرية الإلزامية من قبل الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكان يجري تدريب شبان يافعين لفترة قصيرة قبل أن يتم الزج بهم في الحرب الطاحنة ضد تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.