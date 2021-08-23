ديرك.. ارتفاع أسعار القرطاسية قد يدفع العوائل الى عدم ارسال ابنائهم الى المدارس

شفق نيوز/ يعاني بعض سكان مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا من صعوبة تأمين مستلزمات الدراسة (القرطاسية) لأبنائهم، في ظل ارتفاع الأسعار، مما قد يدفعهم الى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس هذا العام.

ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في شمال وشرق سوريا، تشهد مكاتب القرطاسية اقبال قليل وحركة خفيفة جداً من المتبضعين هذا العام ، وتحولت مستلزمات طلبة المدارس إلى مشكلة كبيرة للأهالي، وخاصة من لديه عدد كبير من الأطفال.

يقول أدريس أحمد بائع القرطاسية من مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز؛ إن "إقبال الأهالي على شراء لوازم المدرسة هذا العام قليل، بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم امكانية البعض من تأمين متطلبات اطفالها".

وتابع أن "تكلفة تجهيز طالب واحد تصل إلى 75,000ليرة سورية، تتضمن ثمن اللباس وحقيبة مدرسية ودفاتر وأقلام وغيرها من لوازم الدراسة".

ولفت أحمد إلى أن "معظم المستلزمات الدراسية مستوردة من دمشق وإقليم كوردستان، و يتم استيرادها بالدولار وبيعها بالعملة السورية مما يشكل فارقاً في الأسعار".

من جهتها؛ تبين خولة أسعد نازحة من سري كانييه (رأس العين) مستأجرة في مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز؛ أن "ارتفاع أسعار القرطاسية جعلها تتخذ قرارا بعدم إرسال أطفالها إلى المدرسة، مبررة ذلك بأن تركيزها مع زوجها، ينصب على تأمين لقمة العيش وإيجار المنزل الذي تقطنه".

وبدوره؛ يرى عبدالرحمن عمر مواطن من ديرك؛ أن "أصحاب المحال التجارية ومكاتب القرطاسية دائمًا يربطون بين ارتفاع وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي".

واتهم عملا في حديثه مع وكالة شفق نيوز؛ "لتجار بالتحكم بالأسعار واحتكار المواد التجارية ، وسط غياب الرقابة عليهم".

ومن جانبه؛ يوضح احد موظفي المنظمات الاجنبية في ديرك لوكالة شفق نيوز؛ أن "المنظمات تؤمن قرابة 20% من مستلزمات طلبة المدارس في كل من مدينتي الرقة وديرالزور، ولا تقوم بأي مشاريع داعمة هنا في ديرك وفي تربسبية وكركي لكي والقامشلي والحسكة".

وأعلنت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم

أمس الأحد، عن موعد بدء العام الدراسي 2021/2022، في يوم الأحد 12 أيلول المقبل، ودوام الإداريين يبدأ 5 أيلول 2021.