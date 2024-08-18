ديانا حداد حداد تحيي حفلاً غنائياً في أربيل

شفق نيوز/ تحيي النجمة ديانا حداد، حفلاً غنائيًا في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، يوم الخميس 22 آب/ أغسطس الجارى.

والنجمة تقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

وطرحت النجمة ديانا حداد مؤخرًا، أغنية بعنوان "الناس الحلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمود فاروق ألحان مدين وتوزيع حاتم منصور.