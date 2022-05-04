ديالى.. مطالب بإعمار ثلاث قرى كوردية دمرها تنظيم القاعدة قبل 15 عاماً

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأربعاء، بإعادة إعمار 3 قرى كوردية، دمرها تنظيم القاعدة عام 2007، وتعويض 454 أسرة كوردية من سكانها، بما يلائم حجم الأضرار والخسائر الجسيمة.

وقال مدير ناحية السعدية، أحمد ثامر الزركوشي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرى (محمد حيدر، زركوش الأولى، وزركوش الثانية) دُمرت بالكامل ونزح سكانها إلى مناطق أخرى ولم يعودا حتى الآن.

وتعد ناحية السعدية الواقعة على بعد 60 كم شمال شرق محافظة ديالى، من المناطق الساخنة أمنياً، وشهدت حوادث أمنية وخروق مستمرة خلال الأعوام المنصرمة، بسبب قربها من تلال حمرين (أكبر معاقل التنظيمات المسلحة) وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وأضاف الزركوشي، أن "95% من الأسر النازحة من القرى المذكورة، ذهبوا إلى خانقين، فيما نزحت الأسر الأخرى إلى بغداد ومناطق أخرى، ولم يتسلموا أي تعويضات عمّا فقدوه من منازل وممتلكات، بسبب ممارسات تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأشار إلى أن "الأسر النازحة تسلمت منح وزارة الهجرة والمهجرين فقط، ولم تتسلم أي تعويضات عن الأضرار منذ 2007 وحتى الآن"، مشدداً على ضرورة "إعادة إعمار القرى المدمرة لتشجيع السكان على العودة وممارسة النشاط المعيشي".

وأكد المسؤول الحكومي، أن "تنظيم القاعدة، شدد هجماته وممارساته الإرهابية بشكل طائفي وتكفيري ضد القرى والمناطق الرافضة لوجوده، خلال الفترات الممتدة بين 2005- 2008".