سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. مطالب بإعمار ثلاث قرى كوردية دمرها تنظيم القاعدة قبل 15 عاماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-04T10:40:48+0000
ديالى.. مطالب بإعمار ثلاث قرى كوردية دمرها تنظيم القاعدة قبل 15 عاماً

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأربعاء، بإعادة إعمار 3 قرى كوردية، دمرها تنظيم القاعدة عام 2007، وتعويض 454 أسرة كوردية من سكانها، بما يلائم حجم الأضرار والخسائر الجسيمة.

وقال مدير ناحية السعدية، أحمد ثامر الزركوشي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرى (محمد حيدر، زركوش الأولى، وزركوش الثانية) دُمرت بالكامل ونزح سكانها إلى مناطق أخرى ولم يعودا حتى الآن.

وتعد ناحية السعدية الواقعة على بعد 60 كم شمال شرق محافظة ديالى، من المناطق الساخنة أمنياً، وشهدت حوادث أمنية وخروق مستمرة خلال الأعوام المنصرمة، بسبب قربها من تلال حمرين (أكبر معاقل التنظيمات المسلحة) وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وأضاف الزركوشي، أن "95% من الأسر النازحة من القرى المذكورة، ذهبوا إلى خانقين، فيما نزحت الأسر الأخرى إلى بغداد ومناطق أخرى، ولم يتسلموا أي تعويضات عمّا فقدوه من منازل وممتلكات، بسبب ممارسات تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأشار إلى أن "الأسر النازحة تسلمت منح وزارة الهجرة والمهجرين فقط، ولم تتسلم أي تعويضات عن الأضرار منذ 2007 وحتى الآن"، مشدداً على ضرورة "إعادة إعمار القرى المدمرة لتشجيع السكان على العودة وممارسة النشاط المعيشي".

وأكد المسؤول الحكومي، أن "تنظيم القاعدة، شدد هجماته وممارساته الإرهابية بشكل طائفي وتكفيري ضد القرى والمناطق الرافضة لوجوده، خلال الفترات الممتدة بين 2005- 2008".

related

استثناء "قرة تبه" من قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية من كوردستان

Date: 2020-12-27 10:20:07
استثناء "قرة تبه" من قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية من كوردستان

حكومة إقليم كوردستان تدين "مجزرة ديالى": داعش لا يزال يشكل تهديداً

Date: 2021-10-27 07:28:39
حكومة إقليم كوردستان تدين "مجزرة ديالى": داعش لا يزال يشكل تهديداً

اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

Date: 2020-05-17 14:52:29
اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

المتنازع عليها بديالى.. شكاوى من غياب الاهتمام الكوردي

Date: 2021-03-05 20:13:20
المتنازع عليها بديالى.. شكاوى من غياب الاهتمام الكوردي

فرار مئات الدواعش من عمليات البيشمركة نحو حدود ديالى وكركوك

Date: 2021-12-24 08:27:48
فرار مئات الدواعش من عمليات البيشمركة نحو حدود ديالى وكركوك

البيشمركة تنجح في قطع طرق تسلل داعش بين ديالى واقليم كوردستان

Date: 2020-06-12 16:06:47
البيشمركة تنجح في قطع طرق تسلل داعش بين ديالى واقليم كوردستان

البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-13 07:47:59
البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

وزارة البيشمركة تندد بمجزرة داعش في ديالى وتحذر من إحياء الخلايا النائمة للتنظيم

Date: 2022-01-22 11:16:47
وزارة البيشمركة تندد بمجزرة داعش في ديالى وتحذر من إحياء الخلايا النائمة للتنظيم