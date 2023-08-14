ديالى: بلدات "الترحيل" تروج أكثر من 1000 معاملة لتعويضات المادة 140 خلال أشهر

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، ترويج أكثر من 1000 معاملة لتعويضات المادة 140 خلال الأشهر القليلة الماضية في ناحية قزانية وقضاء مندلي، شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "تعويضات المادة 140 تشمل المرحلين قسراً بسبب سياسات النظام السابق والمرحلين بسبب الحرب العراقية -الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي".

وبين الخزاعي ان "تغيير لجنة المادة 140 وإطلاق التخصيصات المالية ومعالجة جانب كبير من الاليات المعتمدة احيت آمال الاف المشمولين بالتعويضات ممن تضرروا من سياسات النظام السابق والحرب العراقية – الإيرانية".

واشار الخزاعي الى ان التعويضات تشمل توفير قطعة أرض ومبلغ 10 مليون دينار والتي تسلمتها عشرات الأسر في مندلي وقزانية خلال الأعوام الماضية فضلا عن ترويج أكثر من 1000 معاملة خلال الأشهر الاخيرة"، لافتا الى "وجود مئات المعاملات منذ سنوات تباطأ إنجازها لأسباب متعددة".

واستؤنفت في (15 أيار 2023) عملية تعويض المرحلين العائدين إلى ديارهم، والتي كانت قد توقفت منذ العام 2014.

وتتوزع مكاتب لجنة تعويضات المادة 140 في كركوك وخانقين وسنجار.

وخصص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحلة عائدة فقط.

ويؤكد مختصون الحاجة الى 150-200 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات المشمولين بالمادة 140 في الموصل وكركوك وديالى.