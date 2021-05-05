ديالى.. الكورد يخوضون الانتخابات النيابية بمرشحات نساء فقط

شفق نيوز/ تخوض القوى الكوردية في ديالى الانتخابات البرلمانية بأربع مرشحات بغياب المرشحين الرجال.

وقال مسؤول اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين، ابراهيم حسن، لوكالة شفق نيوز، إن حزبه سيخوض الانتخابات بمرشحة واحدة هي سوزان منصور كرم، ضمن دائرة خانقين.

واضاف ان "المرشحة سوزان منصور كرم هي شقيقة قائد قوات الاسناد الثانية في البيشمركة اللواء حسين منصور كرم، الذي استشهد قبل سنوات في المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي في كركوك".

وبين ان "الاكتفاء بمرشحة واحدة يعود لاسباب فنية وقراءة مستفيضة لواقع المنافسة الانتخابي والحظوظ الانتخابية بشكل واقعي وميداني".

وستخوض القوى الكوردية الانتخابات بأربعة مرشحات، هن: دماوند جليل سعيد، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني (حسك)، وجوان محمود غفور، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (پارتی)، وسوزان منصور كرم، مرشحة اتحاد الوطني الكوردستاني (یەکێتی) ضمن دائرة خانقين، وميرفت الاركوازي ضمن دائرة المقدادية - بلدروز.