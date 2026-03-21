"ديار بكر" تتوهج بنوروز.. آلاف يحتفلون بحضور القيادات الكوردية (صور)

شفق نيوز – أربيل

احتفل الآلاف من الكورد، يوم السبت، في مدينة "ديار بكر" في تركيا بمناسبة حلول نوروز.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الاحتفالية أقيمت بحضور كبير شعبياً وسياسياً لإحياء ذكرى نوروز.

وأضاف المراسل أن الاحتفالية تضمنت أيضاً حضوراً ورسائل للسياسيين الكورد في إقليم كوردستان، من بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، والزعيم الكردي مسعود بارزاني.

ويُعد عيد نوروز من أبرز المناسبات القومية لدى الكورد، إذ يرمز إلى التجدد وبداية عام جديد، ويُحتفل به سنوياً في 21 آذار من خلال فعاليات شعبية واسعة، إلا أن ظروف هذا العام فرضت واقعاً مختلفاً على مظاهر الاحتفال.