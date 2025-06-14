أدى لحرائق.. قصف تركي عنيف يستهدف شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم السبت، بقصف المدفعية التركية لمواقع حزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك، ما أدى لاشتعال النيران في المزارع.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "قصف مدفعي تركي مكثف، استهدف منطقة به‌رێگاره‌ی على سفح جبل گاره‌ الواقع في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرى بسفج الجبل وهي مژێ سپیندارێ وگرگاش"، مبينا أن "عمليات القصف اصبحت مكثفة خاصة منذ يوم أمس وحتى الان، مما أدى الى اشتعال النيران في المزارع والغابات المحيطة بقرية گرگاش، ولا تزال اعمدة الدخان تتصاعد في مكان القصف".