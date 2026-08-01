هجوم بطائرتين مسيرتين قرب مقر لقوات 70 في السليمانية (تحديث)

شفق نيوز- السليمانية

تعرض محيط مقر تابع لقوات 70 البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني في منطقة طاسلوجة بمحافظة السليمانية، فجر الأحد، لهجوم بطائرتين مسيرتين نفذ بالتتابع، قبل أن تتمكن القوات الموجودة في الموقع من التصدي لهما.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن الطائرتين اقتربتا تباعاً من محيط المقر، وجرى التعامل معهما وإسقاط إحداهما، مبيناً أن ذلك تسبب بنشوب حريق نتيجة سقوط حطام الطائرة المسيّرة بعد التصدي لها.

ولم تتوفر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.

وشهدت منطقة طاسلوجة ومناطق أخرى من محافظة السليمانية خلال الأشهر الماضية هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت بعضها مواقع أمنية ومقار لأحزاب كوردية إيرانية معارضة، وأسفرت هجمات سابقة عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.

وكانت منطقة طاسلوجة قد تعرضت في 17 تموز الماضي لاستهداف بطائرة مسيّرة طال مستودعاً للأسلحة والذخيرة، ما تسبب باندلاع حريق وانفجارات متتالية، كما أُسقطت في آذار الماضي مسيّرة انتحارية حاولت استهداف مقر اللواء 70 في البيشمركة بالمنطقة.

وفي اليوم نفسه، استهدفت صواريخ مقر حزب "كومله" الكوردي الإيراني المعارض في منطقة زرگويزلة بمحافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين، ضمن موجة هجمات طالت مواقع لأحزاب المعارضة الكوردية الإيرانية في المحافظة.